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05 марта, 16:15

Общество

Россияне столкнулись с неожиданными последствиями оформления самозапрета на кредиты

Россияне столкнулись с неожиданными последствиями оформления самозапрета на кредиты

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В Сети появилось сообщение, что банки начали закрывать кредитные карты после самозапрета

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Банки якобы начали закрывать ранее выданные кредитные карты после того, как их клиенты установили самозапрет на выдачу займов. Скриншот такого сообщения от одной из финансовых организаций разлетелся по телеграм-каналам.

Как пояснил начальник управления розничного кредитования банка Алексей Хомко, самозапреты касаются только новых заключенных кредитных договоров и на пролонгирование действующих кредитных карт не распространяются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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