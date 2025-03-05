05 марта, 16:15Общество
Россияне столкнулись с неожиданными последствиями оформления самозапрета на кредиты
Банки якобы начали закрывать ранее выданные кредитные карты после того, как их клиенты установили самозапрет на выдачу займов. Скриншот такого сообщения от одной из финансовых организаций разлетелся по телеграм-каналам.
Как пояснил начальник управления розничного кредитования банка Алексей Хомко, самозапреты касаются только новых заключенных кредитных договоров и на пролонгирование действующих кредитных карт не распространяются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.