Сотрудники МЧС спасли 170 рыбаков со льдины на Сахалине

Фото: телеграм-канал "ЧП Сахалин"

На Сахалине спасли 170 рыбаков со льдины, которая оторвалась от берега на километр. Об этом пресс-служба МЧС России сообщает в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что людей доставляют на берег вертолетом и на плавсредстве.

Льдина с 200 рыбаками откололась на Сахалине 28 февраля и начала дрейфовать в Охотском море. Тогда расстояние от берега в районе села Лесного до местоположения рыбаков составляло 700 метров.

Для эвакуации людей привлекли спасателей, вертолет Ми-8, а также судно на воздушной подушке "Хивус".

