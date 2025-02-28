28 февраля, 13:44Происшествия
Сотрудники МЧС спасли 170 рыбаков со льдины на Сахалине
Фото: телеграм-канал "ЧП Сахалин"
На Сахалине спасли 170 рыбаков со льдины, которая оторвалась от берега на километр. Об этом пресс-служба МЧС России сообщает в телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что людей доставляют на берег вертолетом и на плавсредстве.
Льдина с 200 рыбаками откололась на Сахалине 28 февраля и начала дрейфовать в Охотском море. Тогда расстояние от берега в районе села Лесного до местоположения рыбаков составляло 700 метров.
Для эвакуации людей привлекли спасателей, вертолет Ми-8, а также судно на воздушной подушке "Хивус".
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