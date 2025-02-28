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Льдина с 200 рыбаками откололась от берега в Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, теперь льдина дрейфует в Охотском море. В настоящее время расстояние от берега в районе села Лесного до их местоположения составляет 700 метров.

В спасательной операции задействованы 11 специалистов и 6 единиц техники МЧС России, в том числе судно на воздушной подушке "Хивус". Кроме того, в готовности находится вертолет Ми-8.

В начале февраля около 300 рыбаков в Сахалинской области отправились по Охотскому морю после образования 10-метровой трещины от села Мальки до устья реки Долинки. При этом некоторые отказывались эвакуироваться со льдины без улова.

В результате все 139 рыбаков были спасены с дрейфующей льдины в Охотском море. На месте работали 31 специалист и 17 единиц техники. Людей эвакуировали на вертолете Ми-8, а также с помощью плавсредств.

