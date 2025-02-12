Сотрудники МЧС спасают 300 рыбаков в Сахалинской области

Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Сотрудники МЧС спасают около 300 рыбаков в Сахалинской области, которые отправились в дрейф по Охотскому морю. О происшествии сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Рыбаки оказались в море после образования 10-метровой трещины от села Мальки до устья реки Долинки. На место происшествия направлены 6 спасателей и 4 единицы техники МЧС. Кроме того, к вылету готовится вертолет Ми-8.

В начале января спасатели эвакуировали моряка рыболовного траулера в Охотском море, которому срочно понадобилась госпитализация. Корабль находился в 90 километрах от Магадана.

В феврале в Бурятии водолазы обнаружили утонувших в Байкале рыбаков. Спасатели нашли затонувший автомобиль на глубине семи метров рядом с селом Максимиха. В трех метрах от машины подо льдом находились тела двух рыбаков.