Спасатели эвакуировали пострадавшего моряка с судна в Охотском море

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели эвакуировали моряка рыболовного траулера в Охотском море, которому срочно понадобилась госпитализация. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Корабль находился в 90 километрах от Магадана. Сотрудники МЧС вместе с врачами вылетели к судну на вертолете Ми-8.

Добравшись до корабля, специалисты десантировались на его палубу, после чего подняли на борт вертолета пострадавшего с травмой руки и доставили его в больницу.

Ранее работники МЧС оказали помощь 9-летнему мальчику, который провалился под лед и почти утонул на реке Смородинке в Москве.

В апреле сотрудники МЧС спасли 20 рыбаков, оказавшихся на оторванной льдине в Сахалинской области. Льдина начала уносить рыбаков на озере Изменчивое. Спасатели на автомобиле с моторной лодкой эвакуировали 20 человек обратно на берег. Никто из них при этом не пострадал.