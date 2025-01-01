Более 71 тыс тонн загрязненного песка собраны на побережье Кубани

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Волонтеры совместно с сотрудниками МЧС собрали более 71 тысячи тонн загрязненного мазутом песка с побережья Краснодарского края после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов. Об этом сообщило министерство в телеграм-канале.

Ведомство подчеркнуло, что было исследовано 56 километров прибрежной зоны. Также были проведены работы с использованием водолазного оборудования в районе танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Утечки нефтепродуктов не обнаружено, подчеркнуло МЧС.

Кроме того, в течение суток в Крыму не было зафиксировано новых случаев обнаружения нефтепродуктов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание, что россияне из разных регионов прикладывают все усилия для спасения уникальных пляжей Анапы. Она отметила, что местные пляжи привлекают не только развивающейся инфраструктурой, но и целебными свойствами песка.

"И вы посмотрите: и МЧС, и местные власти, и огромное количество людей со всей страны приезжают в холод. <...> Люди каждый день выходят и работают. И делают все для того, чтобы спасти это уникальное место", – рассказала дипломат в беседе с радиостанцией Sputnik.

Особым вниманием Захарова выделила волонтеров, которые без какой-либо поддержки помогают, в том числе и в ситуации с разливом нефтепродуктов в Черном море, несмотря на возможные риски для своего здоровья.

Побережье Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

К устранению последствий катастрофы приступили утром 17 декабря. Краснодарский край планирует выделить из бюджета 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию разлива мазута в Анапе.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что выброшенные на побережье нефтепродукты уберут до 1 февраля. При этом максимальный срок по устранению последствий ЧП установлен до 1 марта.