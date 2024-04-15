15 апреля, 04:50Происшествия
Сотрудники МЧС спасли 20 рыбаков с оторванной льдины на Сахалине
Фото: МЧС России
Сотрудники МЧС спасли 20 рыбаков, оказавшихся на оторванной льдине в Сахалинской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
Льдина начала уносить рыбаков на озере Изменчивое. Спасатели на автомобиле с моторной лодкой эвакуировали 20 человек обратно на берег. Никто из них при этом не пострадал.
В ведомстве уточнили, что дрейф рыбаков продлился чуть более часа.
В феврале этого года аналогичный инцидент произошел в районе села Стародубского в Сахалинской области. Тогда 82 рыбака оказались в Охотском море после отрыва от берега льдины шириной 50 метров.
На место происшествия сразу же выехали спасатели с лодками и снегоходами. Через некоторое время им удалось вернуть на берег всех рыбаков.
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