Сотрудники МЧС спасли 20 рыбаков с оторванной льдины на Сахалине

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС спасли 20 рыбаков, оказавшихся на оторванной льдине в Сахалинской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Льдина начала уносить рыбаков на озере Изменчивое. Спасатели на автомобиле с моторной лодкой эвакуировали 20 человек обратно на берег. Никто из них при этом не пострадал.

В ведомстве уточнили, что дрейф рыбаков продлился чуть более часа.

В феврале этого года аналогичный инцидент произошел в районе села Стародубского в Сахалинской области. Тогда 82 рыбака оказались в Охотском море после отрыва от берега льдины шириной 50 метров.

На место происшествия сразу же выехали спасатели с лодками и снегоходами. Через некоторое время им удалось вернуть на берег всех рыбаков.