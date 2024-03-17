В Подмосковье спасли провалившихся под лед мужчин, подростка и собаку

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Двух провалившихся под лед мужчин, подростка и собаку вытащили на Иваньковском водохранилище. Об этом ГКУ "Московская областная противопожарно-спасательная служба" сообщило на своей странице в соцсети "ВКонтакте"

"Два взрослых брата-близнеца и 14-летний сын одного из них выбрались на Иваньковское водохранилище. Отдохнуть, на квадроцикле погонять, да и собак заодно выгулять. Но крепкий на вид лед подтаял на солнце и стал ломким. На глазах у родственников катающийся мужчина внезапно оказался в воде, провалившись под лед вместе с сопровождающей его верной собакой", – говорится в сообщении.

По данным учреждения, отец с сыном оперативно позвонили по номеру 112, а спасатели, в свою очередь, прибыли на место происшествия. Мужчина самостоятельно успел выбраться на поверхность и вытащить своего питомца. Спасатели подняли их вместе на борт.

В это время, продолжили в "Мособлпожспасе", спешащие на помощь родные провалились под лед в 150 метрах от берега. Специалисты находились рядом с пострадавшими, после чего оперативно вытащили их из холодной воды. В медицинской помощи никто не нуждался, заключили в учреждении.

Ранее сообщалось, что специалисты спасли собаку, которая провалилась под лед на канале имени Москвы в Мытищах. Один из спасателей обвязал себя страховочной веревкой и лег на доску для сап-серфинга, добрался до полыньи и вытащил собаку породы хаски из воды.

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