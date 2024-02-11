На Эльбрусе спасли альпинистов из Казахстана и России

Фото: МЧС России

Спасатели Кабардино-Балкарии помогли двум альпинистам из Казахстана и России, попросившим о помощи на Эльбрусе, на высоте 5000 метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"В 22:20 10.02.2024 поступило сообщение о том, на горе Эльбрус, на высоте 5000 метров, зарегистрированная группа из 2 человек попросила о помощи для спуска", – указано в сообщении.

В группе из двух человек была гид из Казахстана и альпинистка из России, по данным МЧС у них были обморожены конечности.

Спасатели в составе 9 человек и двух единиц техники встретили альпинистов и помогли им спуститься до станции "Гара-Баши", расположенной на высоте 3850 метров.

Там альпинисты отказались от дальнейшей помощи.

Ранее стало известно, что российская альпинистка Надежда Оленева, которая упавшая в расщелину при восхождении на пик Дхаулагири в Непале, погибла. Тело спортсменки обнаружили на склоне, ее экспедиция была организована министерством спорта и Федерацией альпинизма РФ.