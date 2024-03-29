29 марта, 17:20Происшествия
Провалившаяся под лед на Гольяновском пруду женщина скончалась
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Женщина, решившая по льду перейти на противоположную сторону Гольяновского пруда, скончалась в автомобиле скорой помощи. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел в полдень 29 марта. Представители госорганов уточнили, что все проверки по делу находятся на контроле в Преображенской межрайонной прокуратуре.
Правоохранительные органы напомнили горожанам о правилах безопасности на льду:
- помнить, что весной лед опасен;
- не выходить на лед и не переходить водоемы;
- не приближаться к кромке льда, промоинам и трещинам.
Также родителей призвали бдительнее следить за детьми и не допускать их бесконтрольного нахождения и игр вблизи водоемов.
До этого двух провалившихся под лед мужчин, подростка и собаку вытащили на Иваньковском водохранилище в Подмосковье. Два взрослых брата-близнеца и 14-летний сын одного из них выбрались отдохнуть и покататься на квадроцикле, но крепкий на вид лед подтаял на солнце и стал ломким. На глазах у родственников катающийся мужчина внезапно оказался в воде, провалившись под лед вместе с сопровождающей его верной собакой.
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