Провалившаяся под лед на Гольяновском пруду женщина скончалась

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщина, решившая по льду перейти на противоположную сторону Гольяновского пруда, скончалась в автомобиле скорой помощи. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в полдень 29 марта. Представители госорганов уточнили, что все проверки по делу находятся на контроле в Преображенской межрайонной прокуратуре.

Правоохранительные органы напомнили горожанам о правилах безопасности на льду:

помнить, что весной лед опасен;

не выходить на лед и не переходить водоемы;

не приближаться к кромке льда, промоинам и трещинам.

Также родителей призвали бдительнее следить за детьми и не допускать их бесконтрольного нахождения и игр вблизи водоемов.

До этого двух провалившихся под лед мужчин, подростка и собаку вытащили на Иваньковском водохранилище в Подмосковье. Два взрослых брата-близнеца и 14-летний сын одного из них выбрались отдохнуть и покататься на квадроцикле, но крепкий на вид лед подтаял на солнце и стал ломким. На глазах у родственников катающийся мужчина внезапно оказался в воде, провалившись под лед вместе с сопровождающей его верной собакой.