На столичных водоемах усилили контроль безопасности из-за половодья

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах в связи с активным таянием льда и начавшимся половодьем. Горожан призвали быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что толщина льда на Москве-реке на данный момент составляет от 5 до 15 сантиметров, в заливах и поймах – от 18 до 34, на внутренних водоемах – до 40, а на прудах в ТиНАО – до 35 сантиметров.

По словам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме для предотвращения возможных происшествий на воде.

Он также отметил, что профильные службы регулярно замеряют толщину льда. Под особым контролем находятся 170 мест возможного несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Кроме того, профилактическая работа проводится с отдыхающими и рыбаками.

Уточняется, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных станций и пожарно-спасательной станции Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.

Накануне жителей столичного региона предупредили о начавшемся половодье. Представители столичного комплекса городского хозяйства спрогнозировали приток в водохранилища около 500 миллионов кубических метров. Отмечается, что столичные энергетики подготовили более 300 объектов электроснабжения к работе в период половодья.