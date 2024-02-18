18 февраля, 07:27Происшествия
На Сахалине спасли всех рыбаков с оторвавшейся от берега льдины
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Сотрудники МЧС эвакуировали и доставили на берег всех 82 рыбаков, которые оказались в море на оторванной льдине. Об этом сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.
В ведомстве отметили, что среди эвакуированных никто не пострадал. В связи с этим спасательная операция была объявлена завершенной.
Инцидент произошел в ночь на 18 февраля в районе села Стародубское в Сахалинской области. Более 80 рыбаков оказались в Охотском море после отрыва от берега льдины шириной 50 метров.
На место происшествия сразу же выехали спасатели с лодками и снегоходами. Через некоторое время к спасательной операции также был подключен вертолет Ми-8 МЧС.
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