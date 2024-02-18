В Сахалинской области 14 рыбаков оказались в море на оторванной льдине

Фото: depositphotos/Anna_Om

Четырнадцать рыбаков оказались в море после отрыва льда в районе села Стародубское в Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

К месту происшествия сразу же направились спасатели с лодками и снегоходами для проведения спасательной операции. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее спасатели Кабардино-Балкарии помогли двум альпинистам из Казахстана и России, попросившим о помощи на Эльбрусе, на высоте 5000 метров. Спасатели в составе 9 человек и двух единиц техники встретили альпинистов и помогли им спуститься до станции "Гара-Баши", расположенной на высоте 3850 метров.

До этого сообщалось, что российский путешественник Роман Титов пропал без вести у берегов Шотландии. Он исчез во время кругосветного путешествия, в которое отправился из Турции.

Туристы спасены с потерявшего ход судна в Баренцевом море