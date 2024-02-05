Фото: телеграм-канал "Парфенчиков|Карелия"

Тело первого погибшего члена экипажа Ми-8 подняли со дна Онежского озера, сообщил Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения в соцсети "ВКонтакте".

В комитете подчеркнули, что тело обнаружили внутри вертолета, в 21:16 водолазы подняли его. Тела еще двоих членов экипажа пока не обнаружены. Водолазы продолжат работу до 00:00. Далее поиск тел будет осуществляться по периметру дна телеуправляемым роботом.

Ранее спасатели нашли на дне Онежского озера фрагменты вертолета Ми-8. Специалисты продолжают работы на месте происшествия.

Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС РФ перестал выходить на связь во время тренировочного полета над Онежским озером в ночь на 5 февраля. На борту вертолета были 3 члена экипажа.

Позже в 11 километрах от берега озера на глубине до 50 метров были обнаружены обломки вертолета. На место происшествия прибыли более 140 специалистов и 33 единицы техники МЧС, а также водолазы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

