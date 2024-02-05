05 февраля, 04:08Происшествия
Спасатели обнаружили место крушения вертолета Ми-8 в Карелии
Фото: vk.com/ГКУ Карельская поисково-спасательная служба
Спасатели обнаружили место крушения вертолета Ми-8 МЧС в Онежском озере в Карелии. Обломки вертолета нашли в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
В ведомстве сообщили о создании оперативного штаба и комиссии по расследованию случившегося. На месте происшествия работают более 140 специалистов и 33 единицы техники МЧС, а также водолазы.
Уточняется, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Специалисты неоднократно привлекались к поиску и спасению людей.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС РФ перестал выходить на связь во время тренировочного полета над Онежским озером.
Всего на борту вертолета находились три члена экипажа. В МЧС сразу же организовали поисково-спасательные работы в районе села Деревянное.
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