Вертолет Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС РФ перестал выходить на связь во время тренировочного полета над Онежским озером в Карелии. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

На борту вертолета были 3 члена экипажа. В МЧС организовали поисково-спасательные работы в районе села Деревянного. К месту следуют спасатели на судне на воздушной подушке и снегоходах.

Кроме того, в готовности находится самолет Ан-26 со спасателями на борту, добавили в МЧС.

Ранее вертолет совершил аварийную посадку на участке трассы М3 вблизи Севского района Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, произошел обрыв высоковольтной линии, однако никто не пострадал. В результате инцидента в Комаричском, Суземском, Севском, Брасовском районах не было электричества.

До этого один человек скончался в результате падения военного вертолета Ми-8 в Бишкеке, еще десять получили травмы. По информации журналистов, полет был учебно-тренировочным.