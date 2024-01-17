Число пострадавших при крушении Ми-8 в Киргизии достигло 10

Фото: телеграм-канал "Sputnik Кыргызстан"

Десять человек получили травмы в результате падения военного вертолета Ми-8 Сил воздушной обороны Киргизии в Бишкеке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

"Четверо находятся в реанимации, двое из них в крайне тяжелом состоянии, шестеро (в состоянии. – Прим. ред.) – средней тяжести. Один военнослужащий погиб", – поделился представитель ведомства.

В Минобороны уточнили, что жертвой стал командир экипажа.

ЧП произошло утром в среду, 17 января, на авиабазе Фрунзе-1 в 10:55 по местному времени (07:55 по Москве. – Прим. ред.).

Изначально было известно о семерых пострадавших, позже количество выросло до восьми человек. Отмечалось, что полет военного самолета был учебно-тренировочным.

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