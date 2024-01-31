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31 января, 04:10

Происшествия

Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее – СМИ

Фото: 123RF/kocbar

Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Южной Корее, в районе острова Джикдо в Желтом море. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По информации журналистов, самолет упал в море. Пилот успел катапультироваться и в данный момент находится в безопасности.

Похожий инцидент произошел в декабре прошлого года, когда американский истребитель F-16 разбился в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто в Южной Корее. Крушение самолета произошло во время тренировочного полета.

До этого военный самолет США потерпел крушение в ходе тренировочного полета над восточной частью Средиземного моря. В результате произошедшего погибли все пять военнослужащих, находившихся на борту самолета.

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