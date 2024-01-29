Два человека погибли при крушении самолета в бельгийском городе Спа

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Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в городе Спа в Бельгии. Об этом со ссылкой на заявление местной полиции сообщает агентство France-Presse.

"Мы сожалеем о двух погибших в самолете. Вероятно, это была неудачная посадка", – указано в сообщении.

Согласно данным агентства, летчик не смог приземлиться из-за сильного ветра. Самолет, заходя на снижение, врезался в пустой автомобиль рядом с посадочной полосой и взорвался.

На месте происшествия работают спасательные службы.

Ранее сообщалось, что немецкий актер Кристиан Оливер погиб в результате авиакатастрофы на Карибах. Помимо самого актера, при крушении частного самолета также погибли его пилот и две дочери Оливера 10 и 12 лет.

До этого на авиабазе Элсуорт в Южной Дакоте при попытке посадки разбился стратегический американский бомбардировщик B-1B Lancer. Членам экипажа удалось катапультироваться.

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