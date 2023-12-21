Два человека погибли при крушении дельтаплана на Ставрополье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Крушение дельтаплана произошло за поселком Мирным на Ставрополье. В результате случившегося погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Предгорного муниципального округа Николая Бондаренко.

"Сегодня в 13:45 мск поступила информация о том, что за поселком Мирным произошло крушение дельтаплана моторного", – уточнил он.

В июле этого года в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края в воздухе столкнулись два дельтаплана. В результате инцидента погиб один из дельтапланеристов, им оказался местный житель. Пилот второго дельтаплана успел раскрыть парашют. Он выжил, но получил ушиб шейного отдела.

Ранее стало известно, что двое мужчин получили травмы после падения параплана в Саратовской области. Как уточнил глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства Юрий Юрин, врачи оказали им необходимую помощь.

До этого сообщалось, что около села Курай в Кош-Агачском районе Республики Алтай упал параплан, в связи с произошедшим была организована прокурорская поверка. Пилот остался жив.

Параплан упал на автомобиль на Кубани