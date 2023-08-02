Упавший во время соревнований в Республике Алтай парапланерист выжил

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пилот параплана, потерпевшего крушение во время спортивных мероприятий у села Курай на Алтае, остался жив. В данный момент он находится в горах, ожидая медиков и спасателей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на организатора Кубка России по парапланеризму Артема Соколова.

Он рассказал, что 2 августа проходило четвертое упражнение в рамках Кубка РФ. Пилот начал выполнять соревновательную задачу, однако попал в зону высокой турбулентности и решил раскрыть запасной парашют, после чего он приземлился на склон горы.

"Пилот после приземления почувствовал боль в пояснице. Это часто бывает при компрессионном переломе позвоночника. Мы запретили ему самостоятельно спускаться и отправили группу спасателей с медиками. Сейчас его эвакуируют вниз", – добавил Соколов.

Пострадавшим, по словам организатора кубка, стал пилот Александр Скворцов из Новосибирска, который также является чемпионом РФ по парапланеризму 2022 года.

"По рации (пилот. – Прим. ред.) бодр и весел, ждет скорейшего спуска", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что около села Курай в Кош-Агачском районе Республики Алтай упал параплан, в связи с произошедшим была организована прокурорская поверка.

Уточнялось, что пилот потерпел крушение во время спортивных мероприятий около 15:00 по местному времени (11:00 по московскому времени) 2 августа и он был один.



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