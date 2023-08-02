Параплан потерпел крушение в Республике Алтай

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Параплан рухнул около села Курай в Кош-Агачском районе Республики Алтай. В связи с произошедшим была организована проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Уточняется, что падение случилось во время спортивных мероприятий около 15:00 по местному времени (11:00 по московскому времени) 2 августа.

"Горно-Алтайской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в части соблюдения требований воздушного законодательства с установлением причин и обстоятельств произошедшего", – указало ведомство.

В сообщении добавляется, что, по предварительным данным, парапланерист был один. Его судьба выясняется.

До этого гидросамолет потерпел крушение в районе промзоны Лесобиржа города Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого района. Самолет рухнул при выполнении взлета с акватории реки Дудинки.

На борту находились два человека – они погибли. Упавший самолет потушен, к ликвидации пожара были привлечены 9 человек и 3 единицы техники. Возбуждено уголовное дело.

В МЧС уточнили, что при падении вертолета на Алтае погибли 4 человека