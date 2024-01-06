Актер Кристиан Оливер погиб с дочерьми в авиакатастрофе на Карибах

Фото: AP/Invision/Todd Williamson

Немецкий актер Кристиан Оливер погиб в результате авиакатастрофы на Карибах. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Помимо самого актера, при крушении частного самолета также погибли его пилот и две дочери Оливера 10 и 12 лет. Подробности авиакатастрофы пока не приводятся.

Кристиан Оливер родился в Германии, но почти всю жизнь прожил в США. Он известен по своим ролям в фильмах "Спиди-гонщик", "Операция "Валькирия", "Хороший немец", а также в сериалах "Восьмое чувство" и "Аванпост".