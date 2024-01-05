Дочь режиссера Демидовой назвала причину смерти матери

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У режиссера, сценариста и оператора Елены Демидовой 30 декабря произошел приступ васкулита и сильно заболели ноги. Об этом ее дочь Светлана рассказала в соцсетях.

"Он все никак не заканчивался. Мама переживала про кино, болеть ей некогда было", – поделилась она.

Светлана рассказала, что Демидову отвезли в больницу на Виноградова. По ее словам, ее ноги и сердце не понравились врачам.

О смерти Демидовой стало известно ночью 5 января. Она окончила киношколу по специальности "режиссер" в 2006 году. Была членом союза кинематографистов, Гильдии кинорежиссеров РФ и Гильдии неигрового кино.

Демидова сотрудничала с телеканалом "Культура", киностудией имени М. Горького и финским телеканалом YLE. Деятель является автором фильмов "Алиса из страны чудес", "Прикосновение ветра", "Саша, Лена и Железный дракон".