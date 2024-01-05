Бомбардировщик США B-1B Lancer разбился при попытке посадки

Фото: ТАСС/ZUMA/Master Sgt. Bryan Hoover

На авиабазе Элсуорт в Южной Дакоте при попытке посадки разбился стратегический американский бомбардировщик B-1B Lancer. Об этом сообщает Assotiated Press со ссылкой на Военно-воздушные силы США.

"Самолет разбился примерно в 17:50 при попытке приземлиться на установку. В момент катастрофы он выполнял учебную миссию. На борту находились четыре члена экипажа", – говорится в сообщении.

Уточняется, что членам экипажа удалось катапультироваться.

До этого американский конвертоплан Osprey разбился в районе островов Якусима в Японии. По информации СМИ, внутри летательного аппарата могли находиться восемь человек.

Ранее два человека погибли и еще четверо получили различные травмы в результате крушения частного вертолета в провинции Британская Колумбия на западе Канады.

Медики оказали помощь пострадавшим на месте происшествия, после чего эвакуировали их. Следователи начали проверку для выяснения обстоятельств крушения воздушного судна.

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