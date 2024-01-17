Человек погиб в результате падения военного вертолета Ми-8 в Бишкеке

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Один человек скончался в результате падения военного вертолета Ми-8 в Бишкеке, еще семеро получили травмы. Об этом пишет издание Vesti.kg.

По данным СМИ, полет был учебно-тренировочным. В свою очередь, агентство "Кабар" привело текст сообщения "Кыргызаэронавигации".

"В 10:55 по местному времени (07:55 по Москве. – Прим. ред.) на авиабазе Фрунзе-1 упал военный вертолет Ми-8", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что истребитель США F-16 разбился в Южной Корее, в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Падение самолета, по некоторым данным, произошло во время тренировочного полета. По информации СМИ, пилот успел катапультироваться.

До этого конвертоплан Штатов Osprey рухнул в районе островов Якусима в Японии. Как писали местные издания, внутри летательного аппарата могли находиться восемь человек.