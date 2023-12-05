Американского блогера посадили в тюрьму за крушение самолета для видео

Фото: youtube.com/@trevorjacob

Блогера Тревора Джейкоба посадили в тюрьму на шесть месяцев за намеренное крушение самолета ради видео на YouTube. Об этом пишет TMZ.

Джейкобу 30 лет, он бывший участник Олимпийских соревнований по сноуборду. Мужчина признал вину в авиакатастрофе, произошедшей 24 ноября 2021 года. Ролик был опубликован 23 декабря 2021 года с заголовком "Я разбил свой самолет".

В видео мотор судна глохнет через полчаса после старта, блогер же открывает боковую дверь и выпрыгивает из кабины с парашютом.

Джейкоб в своем соглашении со следствием заявил, что "преднамеренно уничтожил" обломки самолета, а также не раз лгал официальным лицам о происшествии, пытаясь помешать расследованию.

Он отметил, что планировал катапультироваться из самолета во время полета, а также запечатлеть на видео себя, спускающегося с парашютом на землю, и воздушное судно, когда оно снижалось и разбилось.

В сообщении указано, что блогеру грозило до 20 лет тюремного срока и потенциальный штраф в размере до 250 тысяч долларов. Однако окружной суд Лос-Анджелеса из-за сделки со следствием и признания вины вынес более мягкий приговор.

Ранее Симоновская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении треш-блогера Хилми Форкса. Его обвиняют в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов в интернете.

До этого Преображенский суд Москвы на два месяца арестовал треш-блогера Станислава Базарова, более известного как Стасик Кудрявый, по делу об оскорблении чувств верующих и изготовлении порно.

Суд Москвы арестовал блогера Шабутдинова до 16 декабря