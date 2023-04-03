Суд арестовал треш-блогера Стасика Кудрявого за оскорбление чувств верующих

Фото: телеграм-канал "Стасик Кудрявый"

Преображенский суд Москвы на два месяца арестовал треш-блогера Станислава Базарова, более известного как Стасик Кудрявый, по делу об оскорблении чувств верующих и изготовлении порно, сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Кудрявого заключили под стражу до 30 мая. Молодому человеку предъявили обвинение по обеим статьям.

Уголовное дело об оскорблении чувств верующих и распространении порнографии возбудили в отношении треш-блогера 30 марта.

Как отмечают в Следственном комитете, молодой человек опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором запечатлел, как 28 марта он, будучи полуобнаженным, совершает в отношении православной иконы действия, нацеленные на "оскорбление религиозных чувств верующих".

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