Московский суд отправил на принудительное лечение девушку за фотосессию без одежды у храма

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Головинский суд Москвы назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре тату-модели Полине Моругиной (Полина Фейс. – Прим. ред.) за фотосессию у храма в Филях, сообщает ТАСС.

Суд постановил освободить ее от уголовной ответственности, поскольку девушка страдает психическим заболеванием. Моругиной назначили принудительные меры медицинского характера в психиатрическом стационаре общего типа. Дальнейший контроль за ее состоянием возложен на психоневродиспансер по месту жительства.

Как говорится в материалах дела, девушка страдает шизотипическим личностным расстройством, поэтому не могла в момент фотосессии осознавать характер своих действий и руководить ими. По мнению прокурора, она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера, поскольку опасна для общества и самой себя.

Фотомодель заявила, что не возражает против решения суда, а ее мать назвала меру о принудительном лечении необходимой.

Ранее сообщалось, что в отношении модели был составлен протокол по административной статье "Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение". По указанной статье девушку предупреждали о штрафе в размере до 50 тысяч рублей или обязательных работах на 120 часов.

Позже сообщалось, что Следственный комитет РФ начал проверку произошедшего по статье "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих". После публикации девушка удалила аккаунты в соцсетях.



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