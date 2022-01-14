Полуголая девушка станцевала на фоне храма в Дзержинске

17:38
Фото: vk.com/progorod52
Полиция изучает опубликованное в Сети видео, на котором полураздетая девушка танцует на пилоне на фоне храма в Дзержинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
"Полиция изучает размещенное в интернете видео, но на данный момент об обращениях, в которых кто-то посчитал бы произошедшее оскорблением религиозных чувств, неизвестно", – сказали в ведомстве.
Ролик появился в пятницу, 14 января, в нескольких пабликах города в соцсетях. На нем местная жительница исполняет откровенный танец посреди сквера Патоличева, за ней виднеется часовня Архангела Михаила.
В комментариях некоторые пользователи назвали это оскорблением чувств верующих и развратом. Сама же танцовщица рассказала, что работает в сфере фитнеса, а танец на морозе был для нее своего рода испытанием собственных возможностей. Она также не исключила, что сделала это в том числе для привлечения новых клиентов.
Ранее Следственный комитет начал проверку из-за откровенного фото блогера Полины Моругиной у храма в Москве. Девушка сфотографировалась голой на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, однако позже удалила свои аккаунты в соцсетях.
Ей как минимум может грозить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 120 часов.
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