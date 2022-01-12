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Происшествия

12:21

СК начал проверку из-за откровенного фото девушки у храма в Москве

происшествия

Фото: depositphotos/irinabal18

Следственный комитет РФ начал проверку из-за откровенного фото Полины Моругиной у храма в Москве. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Проверка проводится по части 1 статьи 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих").

"Ранее девушка снялась в обнаженном виде на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, расположенного на улице Новозаводской. При этом сама откровенная фотосессия была опубликована в соцсетях еще 28 августа прошлого года", – рассказал источник.

Моругина, известная в социальных сетях под псевдонимом Полина Фейс, удалила свои аккаунты в социальных сетях вскоре после скандальной публикации.

Ранее в мировом суде района Филевский Парк сообщали, что девушке за публикацию фото, на котором она без одежды стоит на фоне храма, грозит штраф в размере 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 120 часов.

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