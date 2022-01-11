Девушке грозит штраф за публикацию откровенного фото у храма в Москве

13:15
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Штраф в размере 50 тысяч рублей грозит блогеру Полине Моругиной за публикацию в Сети фотоснимка, на котором она без одежды стоит на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мировой суд района Филевский Парк.
Моругина удалила свои аккаунты в социальных сетях вскоре после скандальной публикации, однако фото обнаженной и покрытой татуировками девушки, стоящей у церкви, успело попасть в поле зрения полиции.
"В отношении Моругиной П. Д. составлен протокол по части 2 статьи 5.26 КоАП ("Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение")", – говорится в сообщении.
В суде отметили, что данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 120 часов. При составлении протокола в отношении девушки были допущены нарушения, для устранения которых документ вернули в полицию.
"Вероятно, после того как нарушения устранят, протокол снова вернут в суд для рассмотрения", – пояснили в суде.
Ранее Тверской суд Москвы назначил 14 суток административного ареста Instagram-модели Рите Фокс, которая опубликовала в интернете свое фото с обнаженными ягодицами на фоне Никольской башни Московского Кремля. Девушку признали виновной в совершении мелкого хулиганства.
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