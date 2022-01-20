В Духовном управлении мусульман оценили откровенные съемки у мечети в Москве

12:21
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Люди, которые делают откровенные фото у стен мечети, хотят привлечь к себе внимание, заявила Москве 24 пресс-секретарь Духовного управления мусульман России Гульнур Газиева.
"Такое внимание – оно не от ущербности ли? Ведь эксгибиционизм – это психиатрический термин. Он определяет людей, которым нужно привлечь внимание к телу. Мы не хотим жесткостей, мы хотим обратиться к родственникам, которые не додают тепла этим людям", – отметила она.
Газиева добавила, что это необходимо учитывать в воспитании следующих поколений. Кроме того, по его словам, работа церквей направлена на выздоровление людей, наполнение души богатством.
"Призываю людей быть богаче, не быть столь бедными", – заключила Газиева.
Ранее с комментарием выступил имам мечети Ильдар Аляутдинов. Он отметил, что сейчас мечеть готовит обращение в правоохранительные органы с тем, чтобы с данной ситуацией разобрались. Имам напомнил, что Россия является многоконфессиональной страной, представителям разных религий следует жить в мире и согласии.
До этого Следственный комитет РФ начал проверку из-за откровенного фото Полины Моругиной у храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Она, известная под псевдонимом Полина Фейс, удалила свои аккаунты в социальных сетях вскоре после скандальной публикации.
В мировом суде района Филевский Парк сообщали, что девушке за публикацию фото, на котором она без одежды стоит на фоне храма, грозит штраф в размере 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 120 часов.
В соцсетях делятся советами, как не стать обвиняемыми в оскорблении чувств верующих
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