Имам прокомментировал откровенную съемку напротив Московской соборной мечети

Фото: телеграм-канал SHOT

Откровенная съемка напротив Московской соборной мечети является провокацией, за которую ответственные должны понести наказание. Об этом в беседе с News.ru заявил имам мечети Ильдар Аляутдинов.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором полуголая женщина позирует фотографу напротив Московской соборной мечети в районе проспекта Мира. В момент съемки она была одета в шубу или халат, из-под которого виднелось черное нижнее белье, а ее лицо было закрыто балаклавой.

"Время и так непростое, когда и коронавирус, и политические, и экономические сложности, зачем сюда примешивать еще и какие-то аспекты, которые будоражат сознание людей?" – возмутился Аляутдинов, подчеркнув, что любые подобные фото и видео задевают чувства верующих.

Он отметил, что сейчас мечеть готовит обращение в правоохранительные органы с тем, чтобы с данной ситуацией разобрались. Имам напомнил, что Россия является многоконфессиональной страной, представителям разных религий следует жить в мире и согласии.

"Мы сейчас подготовим обращение в правоохранительные органы, пускай они данным вопросом занимаются, оценивают поступок и привлекают человека к ответственности", – заключил он.

Ранее в Нижегородской области полиция начала проверку после публикации в Сети видео, на котором полураздетая девушка танцует на пилоне на фоне храма в Дзержинске. В комментариях к ролику некоторые пользователи назвали это оскорблением чувств верующих и развратом.

