Уголовное дело возбудили после крушения вертолета Ми-8 в Карелии

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Следователи возбудили уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 в Калерии. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следователи Мурманского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело", – говорится в сообщении.

Произошедшее будут расследовать по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС РФ перестал выходить на связь во время тренировочного полета над Онежским озером в ночь на 5 февраля. На борту вертолета были 3 члена экипажа.

Позже в 11 километрах от берега озера на глубине до 50 метров были обнаружены обломки вертолета. На место происшествия прибыли более 140 специалистов и 33 единицы техники МЧС, а также водолазы.