Выжившие при крушении самолета россияне находятся в военном госпитале в Кабуле – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Граждане РФ, которые выжили после крушения воздушного судна в Афганистане, находятся на лечении в военном госпитале в Кабуле. Об этом РИА Новости сообщил источник с места происшествия.

По его словам, врачи не видят угрозы жизни и здоровью в состоянии выживших россиян, поэтому двоих из четверых уже планируют выписать из больницы и передать дипломатам РФ. Как утверждает собеседник агентства, двое других пострадавших пока останутся в госпитале под наблюдением врачей.

На данный момент власти занимаются вопросом по организацией борта МЧС для отправки всех граждан в Россию. Кроме того, по информации издания, тела погибших привезут в Кабул 23–24 января.

При этом, как сообщает RT, в самолете находились также два медика – Павел Попов и Игорь Сывороткин. Они летели из Таиланда вместе с гражданкой России, у которой выявили до этого неизвестный вирус.

Рейс санавиации организовывала другая компания, которая наняла врачей в качестве подрядчиков для работы из спецфирмы "Медаэро-Сервис". Услуги медиков должны были стоить заказчику примерно 230 тысяч рублей.

Также сообщается, что Павел Попов является одним из самых опытных реаниматологов-анестезиологов в столице. Он проработал в санавиации более 10 лет и часто помогал россиянам на борту в эвакуационных рейсах из других стран.

Представители "Медаэро-Сервис" подчеркнули, что на данный момент пытаются связаться с медиками и выяснить их состояние здоровья.

Ранее сообщалось, что самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре РФ, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров над территорией Афганистана. По данным СМИ, самолет потерпел крушение в провинции Бадахшан на северо-востоке страны из-за технической неисправности.

Пропавший с радаров самолет осуществлял медицинскую эвакуацию россиянки в сопровождении ее мужа из Паттайи. Проводилась частная медэвакуация россиянки Анны Евсюковой с участием страховой компании. Женщину сопровождал ее муж Анатолий Евсюков, который также являлся гражданином РФ.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".



На борту разбившегося в Афганистане самолета находились шесть человек