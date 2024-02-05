Спасатели нашли на дне Онежского озера фрагменты рухнувшего вертолета Ми-8

Фото: телеграм-канал "Парфенчиков|Карелия"

Спасатели нашли на дне Онежского озера фрагменты вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Карелии. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем телеграм-канале.

По его словам, примерно в 15:00 спасатели отправили на дно Онежского озера подводный робот, который обнаружил на глубине 42 метров поврежденный корпус вертолета. При этом он подчеркнул, что специалисты продолжают работы на месте происшествия.

"Буду держать в курсе. Сил и терпения родным пилотов экипажа", – заключил глава Карелии.

Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС РФ перестал выходить на связь во время тренировочного полета над Онежским озером в ночь на 5 февраля. На борту вертолета были 3 члена экипажа.

Позже в 11 километрах от берега озера на глубине до 50 метров были обнаружены обломки вертолета. На место происшествия прибыли более 140 специалистов и 33 единицы техники МЧС, а также водолазы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

