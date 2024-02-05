Причиной крушения Ми-8 в Карелии могли стать ошибка экипажа или погодные условия

Фото: vk.com/ГКУ Карельская поисково-спасательная служба

Среди версий крушения вертолета Ми-8 в Карелии рассматриваются ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Приоритетной версии на данный момент нет. По информации собеседника агентства, экипаж вертолета не докладывал о каких-либо неисправностях. Кроме того, перед вылетом из Петрозаводска борт прошел все регламентные процедуры.

В ночь на 5 февраля вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС РФ перестал выходить на связь во время тренировочного полета над Онежским озером в Карелии. На борту вертолета были 3 члена экипажа.

МЧС организовало поисково-спасательные работы и через некоторое время спасатели обнаружили место крушения вертолета в Онежском озере. Обломки техники нашли в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").