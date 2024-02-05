Три сотрудника МЧС были на борту упавшего в Карелии вертолета Ми-8

Фото: vk.com/ГКУ Карельская поисково-спасательная служба

На борту упавшего в Карелии вертолета Ми-8 находились трое сотрудников МЧС РФ. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава региона Артур Парфенчиков.

"Члены экипажа – сотрудники МЧС Вытегры Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида – не обнаружены", – заявил глава Карелии.

Вертолет МЧС с тремя членами экипажа на борту вылетел из аэропорта Пески, выполняя тренировочный полет до аэропорта Вытегры. Однако перестал выходить на связь поздним вечером 4 февраля. Оказалось, что он упал в Онежское озеро в 10 километрах от села Деревянного Прионежского района Карелии.

По информации главы региона, спасатели оперативно прибыли на место крушения. Там работали 140 специалистов, 33 единицы техники, а также водолазы. Глубина в месте падения вертолета составляет около 50 метров. В настоящее время специалисты готовятся к погружению, уточнил он.

"Поручил правительству Карелии оказать всю необходимую помощь в проведении поисковых работ", – заявил Парфенчиков.

По факту падения вертолета следователи возбудили уголовное дело. Среди версий крушения рассматриваются ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники, однако приоритетной среди них на данный момент нет.

