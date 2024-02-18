Сотрудники МЧС спасли с оторвавшейся на Сахалине льдины 75 рыбаков

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели на Сахалине доставили на берег 75 рыбаков с оторвавшейся льдины в Охотском море. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По уточненным данным, всего на льдине шириной 50 метров могли оказаться более 80 человек. Спасатели продолжают эвакуировать их на лодках, также задействован вертолет Ми-8 МЧС.

На месте работают 14 специалистов и 8 единиц техники, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области несколько рыбаков оказались в море после отрыва льда в районе села Стародубское. На место сразу же направились спасатели с лодками и снегоходами для проведения спасательной операции.

В ноябре прошлого года подмосковные спасатели вытащили двоих рыбаков, которые попали в полынью на Иваньковском водохранилище. Работники противопожарно-спасательной службы доставили рыбаков на берег и провели с ними разъяснительную беседу о правилах безопасности на водоемах в зимний период.

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