Сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед ребенка в Москве

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Сотрудники МЧС РФ спасли мальчика, который провалился под лед в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления министерства.

Инцидент случился в Битцевском парке. Самостоятельно выбраться ребенок не смог, поэтому очевидцы позвонили в службу спасения. В результате водолазы и огнеборцы при помощи лестницы вытащили мальчика и передали его врачам.

В МЧС напомнили, что выходить на тонкий лед опасно. Родителям стоит рассказать своим детям об опасности игр у замерзших водоемов. Кроме того, гражданам посетовали звонить в экстренные службы, если они увидели детей на льду.

Ранее двое детей упали в реку у села Киверичи в Тверской области. Очевидец смог достать четырехлетнего мальчика и доставил его в больницу. Второго ребенка, семилетнюю девочку, найти не удалось. Следователи возбудили доследственную проверку.

