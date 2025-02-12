Некоторые рыбаки отказались без улова эвакуироваться с дрейфующей льдины на Сахалине

На Сахалине спасатели пытаются эвакуировать рыбаков с дрейфующей льдины в Охотском море, однако некоторые отказываются уходить без улова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Некоторые любители экстрима ни под каким предлогом не собираются уходить без улова", – говорится в сообщении.

Сотрудникам МЧС удалось спасти 109 рыбаков. Из них 44 человека эвакуировали на вертолете Ми-8, а еще 65 – с помощью плавсредств.

Ранее стало известно, что около 300 рыбаков на Сахалине оказались в море после образования 10-метровой трещины от села Мальки до устья реки Долинки. На место происшествия были направлены 6 спасателей и 4 единицы техники МЧС.

В начале января спасатели эвакуировали моряка рыболовного траулера в Охотском море, которому срочно понадобилась госпитализация. Корабль находился в 90 километрах от Магадана.