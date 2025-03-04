Диетолог Михалева: соблюдение Великого поста может пагубно отразиться на пожилых

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Великий пост является самым продолжительным в церковном календаре и предусматривает строгие ограничения в питании, которые могут неблагоприятно отразиться на здоровье пожилых людей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на диетолога, кандидата медицинских наук Оксану Михалеву.

"Как известно, с возрастом нередко появляются различные хронические заболевания. В некоторых случаях строгое соблюдение поста не всегда может оказаться полезным для человека", – предупредила специалист.

Как отметила врач, для пожилых людей с проблемами со здоровьем строгое соблюдение поста нежелательно. Среди рисков она назвала дефицит белка в питании, поскольку в пост из рациона исключаются продукты животного происхождения. Несмотря на то что крупы, бобовые и орехи, содержащие растительный белок, можно употреблять ежедневно, в некоторых случаях они могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. В частности, обилие бобовых чревато вздутием живота, метеоризмом и болями, поэтому людям, у которых есть проблемы с кишечником, есть большое количество таких продуктов нежелательно, сообщила Михалева.

Кроме того, у пожилых людей, соблюдающих пост, может возникнуть дефицит энергии, так как получить ее из растительной пищи сложнее. Калории в пожилом возрасте важны, чтобы поддерживать все жизненные функции организма, отметила диетолог. Врач добавила, что церковь допускает послабления во время поста, если на то есть медицинские показания.

Как сообщает News.ru со ссылкой на иерея РПЦ Павла Островского, некоторые россияне уже испытывают соблазн нарушить пост. Священнослужитель рассказал, что ошибки с началом поста совершают многие, но важно "продолжать закалять тело и душу".

"Нет ни одного человека, который может пройти пост, не ошибаясь, не падая, буквально. Поэтому, если ошибся, идешь дальше, стараешься меньше ошибаться. Пост – это не про ограничение, в этом никакого смысла нет. Посмотри, что ты можешь сделать доброго для родных, для окружающих, и все будет нормально", – заявил Островский.

При сильном искушении нарушить пост иерей посоветовал посетить церковь и исповедаться. Вместе с тем допустимы некоторые отхождения от ограничений, например, за праздничным столом в гостях, отметил он. По мнению священника, следует уважать гостеприимство, стараясь не есть слишком много.

В свою очередь, эндокринолог Ксения Меркулова в беседе с "Газетой.ру" предупредила об опасности соблюдения поста при онкологических заболеваниях, болезнях ЖКТ, тяжелых инфекциях, заболевании щитовидной железы и нарушении обмена веществ.

"К основным противопоказаниям для соблюдения поста относятся острые состояния или обострения хронических заболеваний. Например, обострение язвенной болезни, острый панкреатит, состояния, требующие срочного оперативного вмешательства или лечения в стационаре", – сказала врач.

При хронических заболеваниях ЖКТ эндокринолог посоветовала пройти обследование, причем сделать это до наступления поста. Затем вместе со специалистом можно обсудить особенности питания. Меркулова отметила, что при риске возрастного снижения мышечной массы можно получить у священника разрешение на употребление рыбы и молочных продуктов. Она порекомендовала проходить ежегодное плановое обследование, чтобы избежать тяжелых последствий во время поста.

Ранее врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина посоветовала заменить рыбу и мясо в Великий пост бобовыми, соей и крупами. Она напомнила, что верующие на протяжении семи недель не смогут употреблять продукты животного происхождения, в которых содержится важнейшее для организма вещество – белок.

Доцент кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий университета "РОСБИОТЕХ" Роман Кандроков рассказал, что православные россияне во время Великого поста могут добавить в рацион кашу из полбы, в которой содержатся 18 аминокислот, большое количество витаминов и минералов. По словам ученого, такая каша полезна при физическом и умственном истощении.