Москвичей предупредили о порывистом ветре до 18 м/с

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Ветер с порывами 18 метров в секунду ожидается в Москве 5 марта. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

По данным метеорологов, сильный ветер в столице сохранится 6 и 7 марта. Из-за неблагоприятного прогноза погоды городские службы приведены в состояние повышенной готовности, добавил вице-мэр.

Специалисты проводят мероприятия по защите от ветра зданий жилого и нежилого назначения, транспортных объектов, а также торговых точек и строящихся зданий.

"Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", – подчеркнул Бирюков.

Ведомство рекомендовало горожанам сохранять бдительность на улице во время непогоды, не укрываться под деревьями и не оставлять возле них автомобили.

Между тем синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал пасмурную погоду 6 марта в Москве. По его словам, днем в четверг температура воздуха составит от плюс 4 до 7 градусов. На следующий день, 7 марта, в столице ожидается слабый моросящий дождь. Ночью столбик термометра поднимется до плюс 6 градусов, а днем – до плюс 9 градусов.

В свою очередь, специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин заявил, что всплеск тепла в городе произойдет с 8 по 11 марта. Он отметил, что дневная температура поднимется до 10–12 градусов. Плюсовые значения, с его слов, ожидаются и в ночные часы.