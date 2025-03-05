Врач Поляева: грецкие орехи, ягоды и зелень помогут укрепить сосуды

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Фрукты и ягоды, овощи и зелень, а также грецкие орехи и крупы помогут укрепить стенки сосудов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на функционального диагноста, кандидата медицинских наук Ирину Поляеву.

Она напомнила, что состояние сосудов сильно влияет на здоровье всего организма, в том числе в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому эксперт указала на важность правильного питания, которое поможет укрепить стенки сосудов.

В первую очередь специалист посоветовала употреблять цитрусовые продукты, которые являются источниками витамина С, и ягоды. В последних, по ее словам, содержатся антиоксиданты и флавоноиды, улучшающие кровообращение и сокращающие воспалительные процессы.

Кроме того, зеленые овощи, в том числе шпинат, капуста, брокколи, зеленый перец и зелень, содержат витамины К и С, а также магний. Эти вещества позволят улучшить состояние сосудистой стенки, подчеркнула Поляева.

Богатые омега-3 жирными кислотами грецкие орехи, миндаль, семена льна и чиа помогут уменьшить уровень холестерина и укрепить эластичность сосудов, уточнила врач. Также она порекомендовала включить в рацион рыбу и морепродукты, которые позволят улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Эксперт посоветовала не забывать про овсянку, коричневый рис и киноа, в которых содержится клетчатка и витамины группы В. Эти продукты помогут улучшить обмен веществ и усилить здоровье сосудов.

Поляева призвала также обратить внимание на специи и травы. Она напомнила, что в куркуме присутствует куркумин, который имеет противовоспалительные свойства. Имбирь, по ее словам, позволит улучшить кровообращение, а чеснок поможет в борьбе с воспалениями.

При этом врач посоветовала постоянно заниматься спортом и отказаться от вредных привычек для достижения наилучшего результата.

Оказывают положительное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы не только продукты питания, спорт и отказ от вредных привычек, но и регулярные объятия. Врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что объятия помогают расслабить сосуды и снижают риск развития инфаркта.

