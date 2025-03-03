Врач Мухина назвала три напитка для снижения давления

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Сок из черноплодной рябины, а также гранатовый и свекольный помогут снизить давление. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, богатые антиоксидантами, витаминами и минералами напитки положительно влияют на эндотелий сосудов.

"Гранатовый сок содержит антиоксиданты и витамин C. Он улучшает внутреннюю оболочку сосудов и фактически регулирует уровень артериального давления, делая сосуды более эластичными, податливыми и легко расширяющимися", – указала эксперт.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Сок свеклы содержит нитраты, которые способствуют расширению сосудов, и вследствие этого снижается давление. Также в нем много антиоксидантов.

Нормализовать артериальное давление также помогает сок черноплодной рябины. Он содержит антоцианы и витамин C, которые улучшают состояние и эластичность сосудов, отметила диетолог.

По словам Мухиной, одного стакана сока будет достаточно, чтобы получить всю пользу. Однако стоит учитывать, что кислое не рекомендуется пить при гиперацидном гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме того, у некоторых напитки могут вызвать аллергию, предупредила эксперт.

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