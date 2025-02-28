Кардиолог Маршинцева предупредила о самых опасных ошибках гипертоников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отказ от физической активности, неправильный прием лекарств и слишком частое измерение давления – одни из главных ошибок гипертоников. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

По ее словам, люди с гипертонической болезнью часто перестают принимать назначенные врачом препараты, как только нормализуется давление и улучшается самочувствие. Однако это неправильно.





Юлия Маршинцева врач-кардиолог К сожалению, гипертония не лечится курсами – препараты подбираются на всю жизнь. Если давление хорошее, значит, врач все сделал правильно. Но такие препараты нужно принимать ежедневно, а некоторые пациенты самовольно их отменяют. И через неделю у них опять начинаются кризы.

Также многие принимают препараты по совету друзей и знакомых. Маршинцева отметила: не всегда то, что подходит одному, будет так же эффективно для другого. Препарат необходимо выбирать только вместе с врачом, подчеркнула она.

Еще одной ошибкой гипертоников является слишком частое измерение давления.

"Не нужно проверять его каждые 15 минут – это вызывает своего рода тревогу, которая всегда приводит к повышению давления. Когда идет подбор терапии, врач предлагает измерять давление три раза в день. При этом если человек плохо себя чувствует и болит голова, то можно проверить показатели дополнительно", – указала кардиолог.





Юлия Маршинцева врач-кардиолог Плюс гипертоникам не стоит отказываться от физической активности. К примеру, даже если человек ежедневно ходит около часа, то в покое организм начинает снижать давление.

Врач-терапевт Виктор Лишин в разговоре с Москвой 24 также предупредил, что у гипертоников, которые курят и употребляют алкоголь, риск сосудистых осложнений существенно возрастает.

"Еще одной важной ошибкой является чрезмерное потребление соли: она вызывает отеки, что вредно для сердца и почек. Поэтому ее можно есть максимум 5 граммов в сутки", – указал эксперт.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин предупредил, что люди с гипертонией, ишемической болезнью, нарушением ритма сердца, миокардитом и перенесенным инфарктом находятся в группе риска по развитию сердечной недостаточности. Чтобы не ухудшать свое состояние, стоит ограничить потребление продуктов с содержанием холестерина и сахара, отказаться от чрезмерных нагрузок, избегать стресса и принимать назначенные врачом препараты.

