Врач рассказал, какие продукты принесут пользу гипертоникам

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Употребление продуктов с калием, магнием, антиоксидантами и омегой-3 поможет нормализовать давление и укрепить сосуды гипертоникам. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"В первую очередь при гипертонической болезни важно есть продукты с калием и магнием. Это орехи, зелень и зеленые овощи. Если нет проблем с лишним весом и диабетом, можно добавить бананы и сухофрукты", – отметил эксперт.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Поскольку такие продукты увеличивают количество калия и магния в организме, соответственно, на фоне этого может нормализовываться артериальное давление.

Кроме того, в рацион рекомендуется добавить еду, содержащую омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты. "Любые ягоды – черника, голубика, малина, ежевика – содержат антиоксиданты, которые положительно действуют на сосуды, укрепляя их. Омега-3 жирные кислоты тоже полезны. Это лосось, семга, кижуч, оливковое, льняное масла и орехи", – заключил Арзамасцев.

Ранее россиянам рассказали, как без лекарств можно снизить давление. Для этого рекомендуется употреблять мяту, поскольку она успокаивает и расширяет сосуды. Кроме того, растение работает как спазмолитик, обладает желчегонным эффектом и способно облегчить тошноту.

