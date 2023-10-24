Врач назвал напитки, которые могут вызвать гипертонический криз

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Кофе, крепкий чай и алкоголь могут спровоцировать гипертонический криз – резкое повышение артериального давления до крайне высоких значений. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Если у человека нет проблем с давлением, он полностью здоров, то, конечно, никакие продукты и напитки вызывать криз не могут. Другое дело, если уже есть гипертония. В таком случае некоторые продукты могут спровоцировать резкое увеличение давления и гипертонический криз", – пояснил специалист.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог В первую очередь гипертонический криз способен спровоцировать алкоголь, поскольку он нарушает текучесть крови. Если человек выпил много, то криз может случиться как во время самого употребления спиртного, так и на утро.

Кроме того, гипертоникам следует с осторожностью употреблять кофе и крепкий чай. "Эти напитки тоже могут приводить к повышению артериального давления и гипертоническому кризу", – предупредил врач.

Вместе с тем в категорию опасных попадают все соленые продукты, например чипсы, маринованные огурцы, сыр и фастфуд.

"У человека с повышенным давлением при употреблении соленой еды либо соли оно может резко возрасти, и произойдет гипертонический криз. Это может случиться, если в один момент съесть слишком много продуктов с содержанием натрия. К примеру, в обычное время человек питается нормально, но во время застолья позволил себе лишнего", – заключил Арзамасцев.

Ранее гипертоникам дали рекомендации по тому, как часто следует измерять давление. Процедуру лучше проводить три раза за день. Такой подход поможет понять, насколько эффективно работают гипотензивные лекарства. Измерять давление стоит после пробуждения с утра, днем и вечером примерно в одно и то же время.

