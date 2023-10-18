Врач рассказала, как часто гипертоникам нужно мерить давление

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Гипертоникам рекомендуется мерить давление три раза в день. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Если есть гипертония, лучше проверять показатели три раза в сутки. Утром после пробуждения, в течение дня и вечером", – пояснила эксперт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Трехразовое измерение поможет понять, насколько схема приема гипотензивных средств покрывает все время суток. Потому что иногда давление бывает стабильно высоким с утра или вечером.

Измерять давление необходимо в одно и то же время. "Лучше делать это не сразу после еды, а через полчаса и придерживаться такого порядка каждый день. То есть ежедневно измерять давление примерно в одно и то же время", – заключила терапевт.

Ранее были названы ягоды, употребление которых способствует снижению артериального давления. В частности, речь идет о бруснике, поскольку она выводит из организма жидкость. В результате уменьшается объем циркулирующей крови и давление снижается. Схожим эффектом обладает и арбуз. Кроме того, для профилактики гипертонии подойдет черноплодная рябина.

