18 октября, 11:39Общество
Врач рассказала, как часто гипертоникам нужно мерить давление
Фото: depositphotos/belchonock
Гипертоникам рекомендуется мерить давление три раза в день. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
"Если есть гипертония, лучше проверять показатели три раза в сутки. Утром после пробуждения, в течение дня и вечером", – пояснила эксперт.
Измерять давление необходимо в одно и то же время. "Лучше делать это не сразу после еды, а через полчаса и придерживаться такого порядка каждый день. То есть ежедневно измерять давление примерно в одно и то же время", – заключила терапевт.
Ранее были названы ягоды, употребление которых способствует снижению артериального давления. В частности, речь идет о бруснике, поскольку она выводит из организма жидкость. В результате уменьшается объем циркулирующей крови и давление снижается. Схожим эффектом обладает и арбуз. Кроме того, для профилактики гипертонии подойдет черноплодная рябина.
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